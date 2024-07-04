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Живая Кубань

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Повреждений больше: в результате украинской атаки на Новороссийск пострадали пять квартир и два коммерческих помещения

Повреждений больше: в результате украинской атаки на Новороссийск пострадали пять квартир и два коммерческих помещения

Повреждений больше: в результате украинской атаки на Новороссийск пострадали пять квартир и два коммерческих помещенияВ результате атаки безэкипажных катеров на Новороссийск повреждены пять квартир и два коммерческих помещения.

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