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Китайские ученые заметили изменения в составе грунта с обратной стороны Луны

Китайские ученые заметили изменения в составе грунта с обратной стороны Луны

Китайские ученые проанализировали почти два килограмма лунного грунта, доставленного зондом «Чанъэ-6», обнаружив уникальные физические и минералогические характеристики, отличающиеся от предыдущих образцов.

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