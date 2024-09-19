Китайские ученые заметили изменения в составе грунта с обратной стороны Луны

Китайские ученые проанализировали почти два килограмма лунного грунта, доставленного зондом «Чанъэ-6», обнаружив уникальные физические и минералогические характеристики, отличающиеся от предыдущих образцов.
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