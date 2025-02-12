Рубио: Трамп намерен вернуть в США всех американцев, осужденных в РФ

Global Look Press/Oliver Contreras - Pool via CNP/Consolidated News Photos Глава госдепартамента США Марко Рубио заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен вернуть всех американских граждан, осужденных в России.
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