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Медвежий угол

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В Думе предложили повысить тарифы ЖКХ для россиян из-за коммунальных аварий

В Думе предложили повысить тарифы ЖКХ для россиян из-за коммунальных аварий

  Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев в своем телеграм-канале рассказал «немного подробнее» о ситуации в сфере ЖКХ.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Все верно. В ЖКХ есть дворники, есть сантехники, есть электрики. Этим людям зарплату поднимать не надо ? У них тоже семьи. Логично, что тариф индексируется на уровень инфляции.
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4 час.
ЮК
Юрий Кондрацкий
Надо меньше воровать, тогда денег на всё будет хватать, ещё и оставаться будет. А депутатам надо снимать зарплату до 50 тр в месяц, чтобы жили как большинство. А то слуги народа живут в тысячи раз лучше народа, т.е. хозяев.
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2 час.
nika_shatilova
Даже читать не хочу ,  на островах собственники нищают! А ремонт государство будет за свой счёт, пока не расприватизируют. По другому с ворами никак.
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1 час.

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