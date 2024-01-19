В Думе предложили повысить тарифы ЖКХ для россиян из-за коммунальных аварий

Владислав Владислав Все верно. В ЖКХ есть дворники, есть сантехники, есть электрики. Этим людям зарплату поднимать не надо ? У них тоже семьи. Логично, что тариф индексируется на уровень инфляции.

ЮК Юрий Кондрацкий Надо меньше воровать, тогда денег на всё будет хватать, ещё и оставаться будет. А депутатам надо снимать зарплату до 50 тр в месяц, чтобы жили как большинство. А то слуги народа живут в тысячи раз лучше народа, т.е. хозяев.