Трамп признал большие уступки России и отсутствие претензий на всю Украину

Россия готова идти на большие уступки для завершения конфликта на Украине.Президент США Дональд Трамп при встрече с премьер-министром Норвегии в Белом доме ответил на вопрос журналистов об уступках Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии