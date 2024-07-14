В Омске за 4,2 миллиона продают приватный ресторан для одной компании. Здесь проводят кулинарные мастер-классы.
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В Омске за 4,2 миллиона продают приватный ресторан для одной компании. Здесь проводят кулинарные мастер-классы.