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Собянин высказался о статусе лучшего города мира у Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва уже может претендовать на статус лучшего города мира. Свою точку зрения по этому вопросу он высказал во время прямой линии, запись которой доступна на портале mos.

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