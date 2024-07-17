На Плотинке убрали все причалы для катеров

В акватории Городского пруда в Екатеринбурге исчезли все причалы для прогулочных катеров. Железнодорожный районный суд запретил стоянку маломерных судов по иску транспортного прокурора в рамках гражданского дела против индивидуального предпринимателя.
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