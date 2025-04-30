Красная армия загнала берлинский гарнизон в мешок в центре города

МОСКВА, 30 апреля — Полные решимости российские войска вчера продвинулись еще дальше по руинам Берлина в направлении центра, приблизившись к поспешно укрепленному Тиргартену с двух сторон и подойдя на расстояние полутора километров к Рейхстагу.
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