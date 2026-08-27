Ключевое предупреждение от России Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала призвал западное сообщество серьезно воспринимать предупреждение, сделанное официальным представителем МИД России Марией Захаровой в адрес Великобритании.
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