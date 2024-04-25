Минцифры готовит запрещающий спам-обзвоны законопроект

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев заявил о том, что его ведомство готовится внести законопроект, который будет запрещать массовые рекламные обзвоны.
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