Непрерывный торг

Решение Мосбиржи проводить торги в выходные вызвало неоднозначную реакцию. Одни приветствуют новые возможности, другие считают, что в выходные надо отдыхать, а возникающие риски не стоят прибылиИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.
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