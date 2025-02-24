Непрерывный торг

Решение Мосбиржи проводить торги в выходные вызвало неоднозначную реакцию. Одни приветствуют новые возможности, другие считают, что в выходные надо отдыхать, а возникающие риски не стоят прибылиИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.