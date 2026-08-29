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Более 170 команд и 20 номинаций: подведены итоги летней театральной премии «Закулисье каникул» в Верхневолжье

Более 170 команд и 20 номинаций: подведены итоги летней театральной премии «Закулисье каникул» в Верхневолжье

В Тверском областном Доме народного творчества состоялась торжественная церемония награждения победителей летней региональной театральной премии «Закулисье каникул» — сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

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