Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    что же эта дура не убежала ,а осталась жировать на шее России?Масленица – языче...
  • soylosan
    Заказ РПЦ. Их уши видны просто отлично. Самих их уже веками не слушают, так муслимов подвязали. Праздновали, празднуе...Масленица – языче...
  • Иван Ураганов
    Масленица – языче...

Русские и американцы по факту бросят Европу и Украину на произвол судьбы и будут бесстрастно смотреть в окно иллюминатора, как «Титаник» идет на дно. Хотя на словах всё будет чин чинарем: "все заинтересованные стороны сошлись на..."

Русские и американцы по факту бросят Европу и Украину на произвол судьбы и будут бесстрастно смотреть в окно иллюминатора, как «Титаник» идет на дно. Хотя на словах всё будет чин чинарем: "все заинтересованные стороны сошлись на..."

Вечный обман самой коварной женщины на свете. одни называют это судьбой, другие – историей. Телефонный разговор Трампа и Путина породил многочисленные комментарии, из которых стало совершенно ясно, кто тут партия мира, а кто – партия войны.

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