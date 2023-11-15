Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.69

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.69

Человек умирает не тогда, когда перестает биться его сердце, а тогда, когда о нем забывают те, кто его любили Этот плакат Вадим выподлнил по заказу родных размером 3Х6м.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за пост с замечательными работами Вадима. Помним. Любим. Светлая память всем!
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17 час.
Светлана Митленко
Спасибо, Верочка. Теперь и Вадима нет. будет еще несколько тем с его портретами... а что потом и какой будет формат... пока не знгаю
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17 час.
Kunyavsky Gennady
Большое спасибо, Светлана за память о Вадиме! Да мы его и помним и любим!!! Боженька однозначно принял его в ряды Ангельского бессмертного полка России!
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4 час.

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