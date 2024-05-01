Следователями УМВД России по Ивановской области направлены в суд материалы уголовного дела о мошенничестве

В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Ивановской области установлено, что бывший руководитель АО «Кранбанк», используя служебное положение, создал организованную группу, участниками которой являлись его подчиненные и лица, не являющиеся сотрудниками банка.