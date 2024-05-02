Reuters узнал о решении Tesla остановить работу в области развития гигакастинга

Tesla решила остановить работу в области развития гигакастинга — производственного процесса сборки автомобилей, который позволяет заменить несколько отдельных деталей одной более крупной, отлитой под давлением пресса, узнал Reuters.
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