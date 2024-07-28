Как появилась культовая в СССР жвачка «Дональд» и почему внезапно исчезла

Для тех кто рос в 80-х годах, детство неизменно ассоциируется с жевательными резинками. В СССР можно было купить несколько разновидностей этого лакомства, но самой большой популярностью пользовалась жвачка «Дональд».
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