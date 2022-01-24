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КНДР может возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных ракет

КНДР может возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных ракет

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о результатах переговоров в формате «два плюс два» между Японией и Францией, визите в Австралию глав внешнеполитического и оборонного ведомств Великобритании, виртуальной встрече президента США Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды, возможности КНДР возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных ракет, намерении Тайваня открыть представительство в Словении, а также планах Индонезии перенести столицу на Калимантан.

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