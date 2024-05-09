На Константиновской батарее отметили 80-ю годовщину освобождения Севастополя

В музейно-выставочном комплексе Русского географического общества «Константиновская батарея» состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
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