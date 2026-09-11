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Дроны воссоздали башни-близнецы в Нью-Йорке к годовщине 11 сентября

Дроны воссоздали башни-близнецы в Нью-Йорке к годовщине 11 сентября

Над Гудзоном состоялось мемориальное шоу "2977 огней над гаванью Нью-Йорка", приуроченное к 25-й годовщине терактов 11 сентября.

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