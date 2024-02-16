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Карлсон попробовал русский фаст-фуд: "И они это делают прямо под санкциями"

Карлсон попробовал русский фаст-фуд: "И они это делают прямо под санкциями"

Американский журналист оценил вкус бургеров и картошки фри из русской сети.Приехавший в Россию американский журналист Такер Карлсон решил сравнить блюда из "Вкусно - и точка" и своего родного (и бежавшего из России) McDonald's.

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