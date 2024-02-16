Карлсон попробовал русский фаст-фуд: "И они это делают прямо под санкциями"

Американский журналист оценил вкус бургеров и картошки фри из русской сети.Приехавший в Россию американский журналист Такер Карлсон решил сравнить блюда из "Вкусно - и точка" и своего родного (и бежавшего из России) McDonald's.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии