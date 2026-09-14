Россия и Украина договорились прекратить удары по объектам энергетики

Россия и Украина достигли соглашения о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, отметив, что подобные удары способствуют росту мировых цен на дизельное топливо.
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