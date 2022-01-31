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Гельмут Марко: «Формула E» – просто спекуляция на имени, она использует дизельные генераторы»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что компания не заинтересована в выступлениях в «Формуле E», и жестко высказался о соревнованиях электроболидов.

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