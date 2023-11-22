ARK: Survival Ascended вышла на Xbox Series X|S с кроссплатформенным геймплем и модами для ПК ...

ARK: Survival Ascended вышла на Xbox Series X|S с кроссплатформенным геймплем и модами для ПКСтудия Wildcard выпустила ARK: Survival Ascended (ASA), ремейк игры ARK: Survival Evolved следующего поколения, для платформ Xbox Series X|S и ПК с ОС Windows.
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