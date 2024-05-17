Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Отца пятерых детей отправили под Харьков по приказу командования ВСУ

Отца пятерых детей отправили под Харьков по приказу командования ВСУ

Командование украинской армии отправило отца пятерых детей Владимира Лахмана воевать в Харьковскую область, сообщает Министерство обороны РФ.

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