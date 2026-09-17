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Газета.ру

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Актриса Мария Миронова рассказала, что выиграла суд против бывшего мужа

Актриса Мария Миронова рассказала, что выиграла суд против бывшего мужа

Актриса Мария Миронова выиграла суд против бывшего мужа. Звезда и ее адвокат Шота Горгадзе сообщили об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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