В Республике Алтай проголосовало 17% от общего числа избирателей

В Республике Алтай явка на выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва по состоянию на 15.00 18 сентября составила 17% от общего числа избирателей.
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