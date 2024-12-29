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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свидлер о скандале с Карлсеном: «Магнус отреагировал не только на этот инцидент. Он совсем не готов идти на уступки в общении с мировой федерацией»

В Нью-Йорке проходит чемпионат мира по рапиду и блицу. Норвежец Магнус Карлсен вышел на девятый раунд в джинсах, что запрещено дресс-кодом.

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