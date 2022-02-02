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У Лаутаро 4 гола в 6 последних матчах за Аргентину, 3 – победных

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес стал автором единственного гола в матче квалификации ЧМ-2022 с Колумбией (1:0).

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