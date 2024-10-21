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Царьград

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Анна Седокова разводится с баскетболистом Янисом Тиммой: детали и даты

Анна Седокова разводится с баскетболистом Янисом Тиммой: детали и даты

Певица Анна Седокова инициировала развод с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Исковое заявление поступило в московский суд 16 октября.

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