В двух городах Кубани сегодня и завтра пройдёт Антифашистский патриотический марш-эстафета «Наша великая победа»20 и 21 марта в двух кубанских городах - городе-герое Новороссийске и в Тимашевске - пройдёт Антифашистский патриотический марш-эстафета «Наша великая победа».