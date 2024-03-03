Послание российских разведчиков немецким властям

Докатился скандал с прослушкой офицеров Люфтваффе и до британских масс-медиа… Ну как докатился – весьма аккуратно, как отполированный колобок, без всяких неудобных шероховатостей, как то обсуждения самого факта планирования нанесения удара по гражданской инфраструктуре государства, с которым Германия в состоянии войны НЕ находится и переложения «ответственности» на «англоговорящих» коллег, которых вна Украине много и которых не жалко… Источник фото: РБК Вообще, смешно, конечно… Обсуждается вопиющий факт.
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