Заноза
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Заноза

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  • Цуркан Арк
    👏Александр Роджерс...
  • Владимир Моргунов
    Без наказания улетел ЖИВОЙ РАЗРУШИТЕЛЬ И ВОРЮГА ЧУБАЙС !!! Под каким только прессом не была кобыла и все сухой из вод..."Кровавую барыню"...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Две шалавы, да они плечевым на автотрассах даже в подметки не годятся, их место в для использования в гетто пришлых...."Кровавую барыню"...

Послание российских разведчиков немецким властям

Послание российских разведчиков немецким властям

Докатился скандал с прослушкой офицеров Люфтваффе и до британских масс-медиа… Ну как докатился – весьма аккуратно, как отполированный колобок, без всяких неудобных шероховатостей, как то обсуждения самого факта планирования нанесения удара по гражданской инфраструктуре государства, с которым Германия в состоянии войны НЕ находится и переложения «ответственности» на «англоговорящих» коллег, которых вна Украине много и которых не жалко… Источник фото: РБК Вообще, смешно, конечно… Обсуждается вопиющий факт.

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