Послание российских разведчиков немецким властям

Докатился скандал с прослушкой офицеров Люфтваффе и до британских масс-медиа… Ну как докатился – весьма аккуратно, как отполированный колобок, без всяких неудобных шероховатостей, как то обсуждения самого факта планирования нанесения удара по гражданской инфраструктуре государства, с которым Германия в состоянии войны НЕ находится и переложения «ответственности» на «англоговорящих» коллег, которых вна Украине много и которых не жалко… Источник фото: РБК Вообще, смешно, конечно… Обсуждается вопиющий факт.