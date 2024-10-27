Следственный комитет выясняет обстоятельства ДТП на площади Восстания

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь Следователями Следственного комитета России по Санкт-Петербургу проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего сегодня дорожно-транспортного происшествия на площади Восстания.
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