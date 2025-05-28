Как быстро и эффективно избавиться от электризации одежды и волос

Каждый хотя бы раз в своей жизни сталкивался с торчащими в разные стороны волосами, «бьющейся током» одеждой, «искрящимся» постельным бельём, вечно ползущей вверх или прилипающей одеждой, а также прочими казусами, связанными со статическими электричеством.