Политолог Васильев: Зеленский пытается вызвать сочувствие у Запада

Политический обозреватель Александр Васильев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью британскому изданию Economist о том, что происходящее в его стране - "не фильм со счастливым концом".
Политический обозреватель Александр Васильев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью британскому изданию Economist о том, что происходящее в его стране - "не фильм со счастливым концом".
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