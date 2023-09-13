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Политолог Васильев: Зеленский пытается вызвать сочувствие у Запада

Политолог Васильев: Зеленский пытается вызвать сочувствие у Запада

Политический обозреватель Александр Васильев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью британскому изданию Economist о том, что происходящее в его стране - "не фильм со счастливым концом".

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