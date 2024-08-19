Лукашенко заявил, что призывал Зеленского не становиться предателем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее призывал главу киевского режима Владимира Зеленского не становиться предателем родины, рассказал 19 августа белорусский лидер в интервью, опубликованном 19 августа на телеканале «Россия».
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