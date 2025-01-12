В Севастополе привлекли катер для вывоза мешков с загрязнённым грунтом

Одна Одна из самых сложных работ в ходе очистки побережья Севастополя от мазута, — это вывоз мешков с загрязненным грунтом с труднодоступных пляжей, куда добраться можно только по морю, и когда море это позволяет.
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