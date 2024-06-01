ДОК «Калевала» в Петрозаводске все еще не производит OSB-плиты после пожара

В правительстве рассказали, что сейчас происходит на предприятии спустя месяц после ЧП. 31 мая состоялось второе рабочее совещание по оказанию мер поддержки на пострадавшем от пожара заводе ДОК «Калевала», крупнейшем в России производителе OSB-плит.