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Olga

Зачем таким заукраинцам давать квартиры в Крыму? Выдворить мать и школьницу с территории России на их любимую укру, а квартиру дать достойным людям. Из этой школьницы ничего хорошего не вырастет, так и будет жить с ненавистью ко всему русскому, как мама с пелёнок научила. Профилактические беседы и постановка на учёт в отделе по делам несовершеннолетних ничего не дадут. Здесь школьница воспитана в ненависти с малых лет. От таких людей с враждебным настроем России нужно избавляться. Собрали вещи и отправились к любимым украм через границу, пусть им там квартиру дают. Зачем пригревать таких змеенышей за пазухой? Они обязательно укусят. И российский паспорт анулировать у матери.