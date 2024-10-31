Политнавигатор Матери 10-летней школьницы из Сак придется отвечать за проявленное ребенком неуважение к государственным символам РФ и дискредитацию российских военных.
Владелица крымской квартиры по «херсонскому сертификату» успешно привила дочери ненависть к РФ
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
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6 час.
O
Olga
Зачем таким заукраинцам давать квартиры в Крыму? Выдворить мать и школьницу с территории России на их любимую укру, а квартиру дать достойным людям. Из этой школьницы ничего хорошего не вырастет, так и будет жить с ненавистью ко всему русскому, как мама с пелёнок научила. Профилактические беседы и постановка на учёт в отделе по делам несовершеннолетних ничего не дадут. Здесь школьница воспитана в ненависти с малых лет. От таких людей с враждебным настроем России нужно избавляться. Собрали вещи и отправились к любимым украм через границу, пусть им там квартиру дают. Зачем пригревать таких змеенышей за пазухой? Они обязательно укусят. И российский паспорт анулировать у матери.
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6 час.
Sergiy Che
Вернуть её любимый хохлятский паспорт (можно в обложке со смайликами болезни, страданий и сердечком с радугой.)) а российский изъять без права получения снова и - геть нах Бандеристан! Там таких девочег заждались!
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6 час.
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