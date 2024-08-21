Трамп готов взять на работу в свою администрацию вслед за Маском Кеннеди-младшего

Представитель Республиканской партии, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы в ноябре хотел бы видеть в своей администрации Роберта Кеннеди-младшего, участвующего в выборах главы государства в качестве независимого кандидата.
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