Разработчики Wuthering Waves раздадут бесплатные ресурсы и крутки персонажа за мас...

Разработчики Wuthering Waves раздадут бесплатные ресурсы и крутки персонажа за масштабные изменения в релизной версииБесплатный ролевой экшен Wuthering Waves от Kuro Game одновременно с успешным запуском столкнулся с целым рядом технических проблем.
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