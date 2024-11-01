Борьба за ПНТ: Скигины под флагом Германии подались в рейдеры?

В истории, где обнаружились пачки офшоров и следы известного в определенных кругах Владимира Кумарина (Барсукова) и влиятельного бизнесмена Петербурга, которого знают под прозвищем Антиквар Ильи Трабера, разбирался корреспондент УтроNews.
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