Борьба за ПНТ: Скигины под флагом Германии подались в рейдеры?

В истории, где обнаружились пачки офшоров и следы известного в определенных кругах Владимира Кумарина (Барсукова) и влиятельного бизнесмена Петербурга, которого знают под прозвищем Антиквар Ильи Трабера, разбирался корреспондент УтроNews.