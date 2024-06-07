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"Ведомости": гибридная связь появится в нацпроекте по беспилотникам

"Ведомости": гибридная связь появится в нацпроекте по беспилотникам

Компания ГЛОНАСС, ответственная за государственную информационную систему "ЭРА-ГЛОНАСС", ведет работы по внесению изменений в национальный проект по беспилотным авиационным системам (БАС), чтобы включить в него разработку гибридной связи для беспилотных аппаратов.

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