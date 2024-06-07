"Ведомости": гибридная связь появится в нацпроекте по беспилотникам

Компания ГЛОНАСС, ответственная за государственную информационную систему "ЭРА-ГЛОНАСС", ведет работы по внесению изменений в национальный проект по беспилотным авиационным системам (БАС), чтобы включить в него разработку гибридной связи для беспилотных аппаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии