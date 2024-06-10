Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с Заместителем Премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко совместно с Заместителем Премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом провел рабочую встречу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
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