Лавина на Камчатке: что известно о состоянии пострадавших туристов Елена ГалицкаяСегодня на Камчатке произошло трагическое событие, когда группу туристов из 11 человек накрыла лавина во время их ски-тура.
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