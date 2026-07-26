«Роскосмос» показал, как приземлялись вернувшиеся с МКС космонавты

«Роскосмос» опубликовал кадры приземления аппарата корабля «Союз МС-28» в Казахстане, на котором с Международной космической станции (МКС) вернулись российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уильямс.
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