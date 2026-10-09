Мартин Брандл: «Шансы Расселла на титул вылетели в трубу»

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Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мыслями о борьбе за чемпионство между напарниками по « Мерседесу » Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом .