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Кудрявцева рассказала, что неизвестные прислали ей посылку с куклой

Кудрявцева рассказала, что неизвестные прислали ей посылку с куклой

Лера Кудрявцева рассказала о странном происшествии, которое с ней случилось. По словам звезды, ей позвонили сотрудники почты и сообщили, что на протяжении двух недель на отделении хранится посылка, адресованная ей.

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