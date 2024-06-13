Кудрявцева рассказала, что неизвестные прислали ей посылку с куклой

Лера Кудрявцева рассказала о странном происшествии, которое с ней случилось. По словам звезды, ей позвонили сотрудники почты и сообщили, что на протяжении двух недель на отделении хранится посылка, адресованная ей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии