«Своевременная и правильная инициатива»: в Госдуме обратили внимание на русофобию в турецких СМИ

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, заместитель председателя Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, экс-сотрудник спецслужб Андрей Луговой направил официальный запрос генеральному прокурору РФ и главе Роскомнадзора с просьбой признать турецкое издание Yeni Şafak ("Новый рассвет") нежелательной организацией и заблокировать его ресурсы на территории России.